В «Торпедо» рассказали, почему не смогли оставить в команде игрока «Металлурга» Силантьева

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров выразил сожаление, что в клубе не смогли оставить нападающего «Металлурга» Дмитрия Силантьева, который сейчас играет в финале Кубка Гагарина.

«С определённым расстройством сейчас слежу за «Металлургом», потому что господин Силантьев, который сейчас зажигает в этом плей-офф, один из тех парней, который был у нас на просмотре в КХЛ, но, к сожалению, мы не могли его взять, потому что привыкли нести ответственность за парней. И мы понимали, что без наличия клуба в ВХЛ у нас не получится потенциально дать ему практику. И возможно, что сейчас бы до сих пор никто и не знал такого игрока, а он у нас был здесь», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.