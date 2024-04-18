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Ларионов: медицинский штаб «Торпедо» провёл не очень хорошую работу

Ларионов: медицинский штаб «Торпедо» провёл не очень хорошую работу
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов выразил недовольство работой медицинского штаба нижегородского клуба из-за частых и долгих травм в команде.

«Мы должны вернуть эту любовь и удвоить. Не просто словами, а игрой. Мы вышли в плей-офф за месяц до окончания сезона, это говорит о том, что команда играла. Можно сослаться на травмы, много людей болело, восстанавливалось. Это вопрос к медицинскому штабу, который провёл не очень хорошую работу, скажу честно, мы ожидаем лучшего отношения к нашим игрокам. Мы хотим, чтобы люди возвращались в строй чуть быстрее», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ уступило СКА в серии из пяти матчей.

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