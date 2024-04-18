Ларионов: уступили из-за недостатка опыта, которого у нас не было

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что до сих пор расстроен поражением в первом раунде плей-офф от СКА в серии из пяти матчей, а одной из причин неудачи назвал недостаток опыта у молодых хоккеистов команды.

«Попали в плей-офф, вышли на очень сильную команду – СКА. Многие хотели, чтобы мы играли с «Локомотивом», потому что они вроде как послабее. Они сейчас играют в финале. По большому счёту мы уступили из-за недостатка опыта, которого у нас не было, когда нужно было решать исход во второй игре. Серия могла повернуться в любую сторону, но мы могли получить запас прочности и приехать домой, двигаться дальше. Это сидит внутри, горечь поражения. Она не уйдёт до тех пор, пока ты не начнёшь выигрывать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.