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Ларионов: уступили из-за недостатка опыта, которого у нас не было

Ларионов: уступили из-за недостатка опыта, которого у нас не было
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что до сих пор расстроен поражением в первом раунде плей-офф от СКА в серии из пяти матчей, а одной из причин неудачи назвал недостаток опыта у молодых хоккеистов команды.

«Попали в плей-офф, вышли на очень сильную команду – СКА. Многие хотели, чтобы мы играли с «Локомотивом», потому что они вроде как послабее. Они сейчас играют в финале. По большому счёту мы уступили из-за недостатка опыта, которого у нас не было, когда нужно было решать исход во второй игре. Серия могла повернуться в любую сторону, но мы могли получить запас прочности и приехать домой, двигаться дальше. Это сидит внутри, горечь поражения. Она не уйдёт до тех пор, пока ты не начнёшь выигрывать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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