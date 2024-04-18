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Ларионов: радует, что у «Торпедо» появляется команда ВХЛ

Ларионов: радует, что у «Торпедо» появляется команда ВХЛ
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что рад скорому появлению фарм-клуба нижегородцев в ВХЛ.

«Работаем над теми людьми, которые нам необходимы, очень радует, что появляется команда ВХЛ. Это даёт нам возможность смотреть этих мальчишек, которые находятся рядом с нами, чтобы они не сидели с кислыми лицами и ждали своего часа, тренировались. Надо, чтобы они играли рядом, под боком. Чтобы мы видели, как они развиваются, растут, потому что эта конкуренция даёт нам возможность.

Мы не говорим о ротации, пусть будет 20 человек максимум, два игрока запасных. Но рядом были люди, которые находятся на телефонном звонке. Чтобы можно было позвонить тренеру ВХЛ и сказать, что у нас пара травм и нам нужно пару игроков, которые горячие по игре. Очень важно иметь людей, которые будут заходить и сразу же менять тех людей, кто находится на травме. После этого мы можем двигаться вперёд, зная, что у нас есть группа людей, которая готова пройти сезон, не взирая на молодость. На площадке все равны», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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