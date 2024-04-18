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Ларионов заявил, что планирует пересмотреть свой мягкий подход к общению с игроками

Ларионов заявил, что планирует пересмотреть свой мягкий подход к общению с игроками
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что планирует немного пересмотреть свой мягкий подход к общению с игроками.

«Максим [Гафуров] иногда ругает меня за доброе сердце. Я люблю давать шансы игрокам, разговаривать с ними, верить в них, понимая, что не у каждого игрока есть история их карьеры, начиная с детства. Понимаю, что много внутренних травм у этих ребят. При любом спаде, трудностях ты всё равно хочешь дать шанс, но ты ожидаешь обратную реакцию. Ты говоришь, что так нельзя, что так надо, надо потерпеть, а терпения не хватает у них. Многие вещи можно было бы жёстко обрубить, это было бы правильно, порой нужны эти сложные решения, их надо делать. Эти вещи я подкорректирую», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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