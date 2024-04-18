Генменеджер «Торпедо» рассказал о формировании состава команды на следующий сезон КХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о формировании состава на следующий сезон КХЛ. Нижегородский клуб в текущем сезоне проиграл СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

«Сейчас нам предстоит детально разобраться, потому что нужны корректировки в составе, плюс случились незапланированные моменты с Сизовым и Кручининым. Тут нам нужно перестроиться и посмотреть, кто из молодых ребят готов занять роли. Здесь дело не в количестве. Самое главное, что ребята в статусе ОСА остаются в обойме, вопрос в их роли. Есть часть ребят, которым лучше попробовать свои силы в других клубах. Не хочу сейчас говорить фамилии, скоро будут новости», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.