Ларионов: помог бы Сизов «Торпедо» в плей-офф? Макдэвид помог бы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос, помог бы в плей-офф опытный защитник Антон Сизов, который в конце регулярного чемпионата покинул команду из-за конфликта с тренерским штабом нижегородцев.

«Помог ли бы Сизов в плей-офф? Мы не можем говорить о том, что уже произошло. Нам бы хотелось получить Макдэвида, он бы нам тоже помог, Хедман. Сейчас говорить об этом нет никакого смысла. Те, кто был, проявили себя очень сильно. Бреус, Варлаков, Силаев, Конюшков. Это молодые ребята. Если бы не два овертайма во второй игре, мы были бы свежее. И тогда этот вопрос вы бы не задавали. Сегодня уже говорить об этом неактуально», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.