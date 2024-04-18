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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Травмированный капитан «Металлурга» Яковлев в игре с «Локомотивом» будет помощником Разина

Травмированный капитан «Металлурга» Яковлев в игре с «Локомотивом» будет помощником Разина
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Сегодня, 18 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, травмированный капитан «Магнитки» Егор Яковлев займёт место на тренерской скамейке и будет помощником главного тренера Андрея Разина.

Напомним, ранее Яковлев заявлял, что пропустит первые две встречи финальной серии с «Локомотива».

32-летний защитник в регулярном сезоне-2023/2024 сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В рамках Кубка Гагарина — 2024 Яковлев провёл 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.

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