Форвард «Автомобилиста» ответил на вопрос, с кем в плей-офф было сложнее

Третий бомбардир «Автомобилиста» в плей-офф — 2024 Данил Романцев ответил на вопрос, с кем в розыгрыше Кубка Гагарина было сложнее — с «Ак Барсом», СКА или «Металлургом».

«Плей-офф — тяжёлый турнир, со всеми сложно, у каждой команды — своё лицо и свои козыри. «Ак Барс» — это суперорганизация и мастера в атаке. СКА — наверное, самая быстрая команда КХЛ, которая летела вперёд всеми звеньями. «Магнитка» — хитрая, комбинационная команда.

Не могу сказать, что 4-1 с Казанью и СКА были менее тяжелыми, чем 3-4 с «Металлургом». Но по сценарию это разные серии. И в каждой мы были конкурентны именно за счёт командной игры, подстройки под соперника», — сказал Романцев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.