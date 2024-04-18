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Главный тренер «Айлендерс» Руа высоко оценил дебютную игру в НХЛ Руслана Исхакова

Главный тренер «Айлендерс» Руа высоко оценил дебютную игру в НХЛ Руслана Исхакова
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа высоко оценил дебютную игру в Национальной хоккейной лиге российского нападающего Руслана Исхакова.

«Мне было весело наблюдать за его игрой. План состоял в том, чтобы дать ему немного времени на льду и дать ему возможность показать, на что он способен. И я был очень, очень доволен увиденным. У него огромная энергия, у меня будет время для него», — приводит слова Руа The Hockey News.

Напомним, прошлой ночью завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В этой встрече дебютировал в НХЛ 23-летний российский нападающий «островитян» Руслан Исхаков. В своём первом же матче в лиге он открыл счёт своим очкам, сделав результативную передачу в начале третьего периода.

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