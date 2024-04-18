Игорь Никитин объяснил, в чём «Локомотиву» нужно прибавить в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Металлурга» (1:2) рассказал, в чём нужно прибавить ярославскому клубу.

— За счёт чего в третьем периоде лучше начали?

— Мы вышли на скорости «Магнитки», вот и всё. Нельзя с такой командой играть на других скоростях.

— Вам понятен соперник?

— Если ты играешь на другой скорости, то ты должен соответствовать уровню. Где-то ребята в меньшинстве сделали больше, чем нужно, потому что без шайбы играли. Сами удаления такие… Есть удаления, за которые не наказывают, а за такое прилетает. Мелочей не бывает.

— В чём нужно прибавить «Локомотиву»?

— Нужно, чтобы возможности и желания совпали, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.