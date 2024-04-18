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Александр Овечкин оценил работу главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери

Александр Овечкин оценил работу главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, почему начал забивать во второй половине сезона и оценил работу главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери. Кроме того, Овечкин высказался о противостоянии с главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» Питером Лавиолеттом, который ранее был тренером «столичных».

— Почему вы вновь начали забивать?

— Не знаю. Пара голов пришла после отскоков, иногда я забивал с подправлений. Нужно просто найти способ забить, биться ради этого. Здорово, когда удаётся забивать и помогать команде побеждать.

— Как оцените работу Спенсера Карбери?

— Как видите, мы попали в плей-офф. Думаю, он делает хорошую работу.

— На другой скамейке будет Питер Лавиолетт.

— Это бизнес. Мы все здесь ради этого, — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

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