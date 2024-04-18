Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт рассказал о серии с «Вашингтоном», который тренировал ранее

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт отреагировал на тот факт, что в первом раунде плей-офф он сразится с «Вашингтон Кэпиталз» — клубом, которых возглавлял ранее.

«Если данный факт — это история, то у меня будет история в каждом раунде. Я тренировал много команд», — приводит слова Лавиолетта журналист Питер Боуг на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» состоится вечером 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1. «Синерубашечники» в прошлогоднем плей-офф в первом раунде проиграли «Нью-Джерси» в серии из семи матчей. «Вашингтон» в сезоне-2022/2023 не сумел пробиться в плей-офф.