Нападающий «Виннипег Джетс» Чибриков рассказал о своём дебюте в НХЛ

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков рассказал о своём дебюте в НХЛ во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (4:2), где форвард забил первый гол в лиге.

«Первая эмоция — это что-то вроде того, что в это сложно поверить. В следующей смене ты думаешь о том, что ты сделал. Да, это действительно хорошо, просто невероятно», — приводит слова Чибрикова официальный сайт НХЛ.

Чибриков забросил победную шайбу и стал первой звездой матча.

Напомним, Никита Чибриков выбран «Виннипегом» под общим 50-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2021 года. Форвард находится на четвёртой позиции в списке лучших бомбардиров команды «Манитоба Мус», фарм-клуба «Виннипега» в АХЛ, набрав 46 (17+29) очков в 69 матчах.