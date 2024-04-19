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Артемий Панарин занял третье место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте 32 лет

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 набрал 120 (49+71) очков.

Как сообщает сайт Quanthockey, Панарин занял третье место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте 32 лет, обойдя Рона Фрэнсиса (119). На второй строчке — Фил Эспозито (127). Рекорд по данному показателю принадлежит Уэйну Гретцки (130).

Напомним, Панарин также стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ в сезоне-2023/2024. На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 82 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты Уаилд» Кирилл Капризов (46 шайб), замкнул тройку нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (44 шайбы).

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