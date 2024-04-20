Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Локомотив: текстовая трансляция второго матча финала начнётся в 14:00 мск

«Металлург» — «Локомотив»: текстовая трансляция второго матча финала начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 14:00 мск. Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1-0.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

Материалы по теме
«Локомотив» дрогнул в меньшинстве в концовке! «Металлург» повёл в финале плей-офф КХЛ
«Локомотив» дрогнул в меньшинстве в концовке! «Металлург» повёл в финале плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android