«Металлург» — «Локомотив»: текстовая трансляция второго матча финала начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 20 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 14:00 мск. Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1-0.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.