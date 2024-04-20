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The Athletic назвал команду с самыми высокими шансами на победу в Кубке Стэнли — 2024

19 апреля 2024 года завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

Восточная конференция:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;

«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Западная конференция:

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Североамериканский портал The Athletic провёл 50 000 симуляций специальным алгоритмом для выявления команды с самыми высокими шансами на победу в Кубке Стэнли — 2024. Ей стала «Каролина Харрикейнз» (21%), следом идёт «Эдмонтон Ойлерз» (18%), третье место делят «Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» (14%).