The Athletic назвал команду с самыми высокими шансами на победу в Кубке Стэнли — 2024

19 апреля 2024 года завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.
Восточная конференция:
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс»;
«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».
Западная конференция:
«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;
«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».
Североамериканский портал The Athletic провёл 50 000 симуляций специальным алгоритмом для выявления команды с самыми высокими шансами на победу в Кубке Стэнли — 2024. Ей стала «Каролина Харрикейнз» (21%), следом идёт «Эдмонтон Ойлерз» (18%), третье место делят «Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» (14%).
Фото: The Athletic