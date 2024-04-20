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«Локомотив» потерпел 11-е поражение подряд в Магнитогорске

«Локомотив» потерпел 11-е поражение подряд в Магнитогорске
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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зернов (Силантьев, Пресс) – 40:21 (5x5)    

Таким образом, подопечные Игоря Никитина потерпели 11-е поражение подряд в Магнитогорске. Ярославский клуб не выигрывал там с 2013 года.

Железнодорожники играют в финале во второй раз в истории лиги.

Благодаря сегодняшней победе «Металлург» укрепил преимущество в серии — 2-0. Команда из Магнитогорска вышла в заключительный этап Кубка Гагарина в пятый раз в своей истории.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

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