«Локомотив» потерпел 11-е поражение подряд в Магнитогорске

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

Таким образом, подопечные Игоря Никитина потерпели 11-е поражение подряд в Магнитогорске. Ярославский клуб не выигрывал там с 2013 года.

Железнодорожники играют в финале во второй раз в истории лиги.

Благодаря сегодняшней победе «Металлург» укрепил преимущество в серии — 2-0. Команда из Магнитогорска вышла в заключительный этап Кубка Гагарина в пятый раз в своей истории.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.