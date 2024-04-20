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Игорь Никитин рассказал историю про товарища, отвечая на вопрос об удалениях «Локомотива»

Игорь Никитин рассказал историю про товарища, отвечая на вопрос об удалениях «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1) высказался об удалениях своей команды.

— Почему у «Локомотива» много удалений?

— Это для тех, кто постарше в зале есть. У меня товарищ раньше ходил в бригаде напёрсточников. В этой бригаде минимум четыре человека. Один заманивает, другой в игре, ещё один якобы играет, и есть тот, кто обеспечивает отход группы. Мы сегодня этот момент не учли, опытнее будем.

— Скорости с первого периода сегодня по сравнению с первым матчем были другие?

— Если вы смотрели игру, то так и было. Можно много историй рассказывать, забивать нужно, реализовывать моменты и не ошибаться в простых ситуациях. Против классной команды на всех позициях нужно играть квалифицированно. Мы в атаке сегодня не забили и в обороне глупую ошибку допустили. Это опыт. Разберёмся, двигаемся дальше.

— Есть вопросы к судьям?

— Есть руководство лиги, в моей компетенции только вопросы к ребятам, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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