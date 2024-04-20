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Разин: Маклюков в сезоне никак не может забить. Ребята радуются его голам на тренировках!

Разин: Маклюков в сезоне никак не может забить. Ребята радуются его голам на тренировках!
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина объяснил бурную реакцию скамейки на гол Алексея Маклюкова.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зернов (Силантьев, Пресс) – 40:21 (5x5)    

— Голу Маклюкова скамейка радовалась, как будто это его первая шайба в карьере. Как вам такая реакция?

— Он же ещё в этом сезоне никак не может забить. Ребята радуются его голу на каждой тренировке! Думаю, он забьёт в решающей игре в овертайме, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Шайба Маклюкова в итоге не была засчитана. Автором единственного гола в матче стал Денис Зернов.

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

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