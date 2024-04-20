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Форвард «Локомотива» — о 0-2 в финале Кубка Гагарина: надо прибавлять в катании

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов после поражения во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1) рассказал о том, где команде необходимо прибавить.

— Со стороны казалось, что не хватало эмоций.

— Эмоций очень много, мы должны их контролировать, надо направлять их в нужное русло.

— Как сказывается отсутствие Шалунова?

— Да, его не хватает, но у нас есть резервы, каждый готов взять его роль и нести эту ношу.

— «Металлург» потерял основного защитника Яковлева — но у вас лишь один гол за два матча.

— Не обращаем внимания на то, кто у них выходит. Самое главное — это наша игра.

— Не связаны ли ваши проблемы со стилем игры «Магнитки»?

— Не думаю, мы играли против «Авангарда», «Трактора», классные команды. Мы должны добавлять в катании, больше кататься. Самое главное — восстановиться, отдохнуть и разобрать завтра ошибки, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.