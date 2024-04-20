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Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Локомотива» во встрече с «Металлургом»

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Локомотива» во встрече с «Металлургом»
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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зернов (Силантьев, Пресс) – 40:21 (5x5)    

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола нападающего железнодорожников Георгия Иванова за 0,2 секунды до окончания третьего периода встречи.

«На 60-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого игроком «Локомотива» Георгием Ивановым, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет паса рукой перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот был пас рукой, гола нет», — сказано в сообщении лиги.

ВИДЕО С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Теперь счёт в серии 2-0 в пользу команды Андрея Разина.

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