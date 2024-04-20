Ни одна команда в истории КХЛ не брала Кубок Гагарина после 0-2 в финальной серии

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

Таким образом, подопечные Игоря Никитина уступают в серии — 0-2. Ни одной команде в истории лиги ещё не удавалось выиграть Кубок Гагарина после такого счёта.

Также отметим, что ярославцы потерпели 11-е поражение подряд в Магнитогорске. «Локомотив» не выигрывал там с 2013 года. Железнодорожники играют в финале во второй раз в истории лиги.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.