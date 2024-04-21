Тарасенко рассказал, что может помочь «Флориде» в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко перед стартом серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» вспомнил свой кубковый опыт с «Сент-Луис Блюз» и рассказал как он может помочь в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Плей-офф — это очень весело, он полон эмоций. Мне посчастливилось выиграть Кубок Стэнли во время моей карьеры в «Сент-Луисе». Мы [«Блюз»] почти каждый год выходили в плей-офф, однажды дошли до финала конференций и приобрели большой опыт. Я думаю, чем дальше ты проходишь, тем больше узнаешь и понимаешь. В прошлом году у «Флориды» был хороший опыт в плей-офф, что это может нам очень помочь. Команда очень уверенна в себе, очень сплоченная. Это отличные ребята, с которыми приятно играть. Они верят в себя, и мы всегда играем упорно. У нас здесь очень хорошая команда. Я очень рад этому» — приводит слова Тарасенко сайт Florida hockey now.