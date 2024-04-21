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«СКА-1946» одержал победу над «Локо» и повёл в серии финала Кубка Харламова

Сегодня, 21 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся третий матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «СКА-1946» и ярославским «Локо». Со счётом 2:1 победу одержали хозяева.

Заброшенными шайбами в составе петербуржцев отметились Григорий Осипов и Арсений Коромыслов. Эти же игроки записали на свой счёт результативные передачи, ассистентом обеих шайб стал Матвей Коротких.

У железнодорожников автором единственного гола стал Максим Коростелёв. Голевые передачи на счету Артёма Карпова и Ярослава Зыкова.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу петербургской команды.

Эта игра стала самой нерезультативной в текущем сезоне между соперниками.

Следующая встреча состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге. Затем серия вновь переместится в Ярославль. Там 25 апреля состоится пятый матч.