«СКА-1946» одержал победу над «Локо» и повёл в серии финала Кубка Харламова

Сегодня, 21 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся третий матч финальной серии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между местным «СКА-1946» и ярославским «Локо». Со счётом 2:1 победу одержали хозяева.
Заброшенными шайбами в составе петербуржцев отметились Григорий Осипов и Арсений Коромыслов. Эти же игроки записали на свой счёт результативные передачи, ассистентом обеих шайб стал Матвей Коротких.
У железнодорожников автором единственного гола стал Максим Коростелёв. Голевые передачи на счету Артёма Карпова и Ярослава Зыкова.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу петербургской команды.
Эта игра стала самой нерезультативной в текущем сезоне между соперниками.
Следующая встреча состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге. Затем серия вновь переместится в Ярославль. Там 25 апреля состоится пятый матч.
- 21 апреля 2024
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