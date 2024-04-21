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Капитан «СКА-1946» прокомментировал победу в третьем матче финала МХЛ с «Локо»

Капитан «СКА-1946» прокомментировал победу в третьем матче финала МХЛ с «Локо»
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Нападающий «СКА-1946» Семён Синяткин высказался о победе над «Локо» (2:1) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Локо
Ярославль
0:1 Коростелёв (Карпов, Зыков) – 02:40 (5x5)     1:1 Осипов (Коромыслов, Короткий) – 45:29 (5x5)     2:1 Коромыслов (Короткий, Осипов) – 47:56 (5x5)    

В очередной раз команда проявила характер, спасибо каждому игроку, тренеру за поддержку, помощь и самоотверженность. Огромное спасибо пришедшим болельщикам. Чувствуем энергию от них, она передаётся нам. Ждём их на следующей игре, они нам нужны. Ждали, что будет аншлаг, потому что в Питере продолжает играть только одна команда из системы. Понимали, что придёт много людей. Будем работать над ошибками, проведём анализ и будем начинать активнее, чтобы в следующий раз не пришлось отыгрываться.

— После каждого матча у «СКА-1946» меняется вратарь.

— Не обращаем на это внимания. Ответственность всегда должна быть, это финал.

— Почему «Локо» в третьем матче подряд перебрасывает вас?

— Можно нанести 50 бросков, и из них не будет ни одного опасного, а можно бросить пять раз и всеми забить. Нужно учитывать, какие броски идут, откуда и насколько они опасны, — сказал Синяткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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