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109 силовых приёмов провели «Тампа» и «Флорида» в матче плей-офф НХЛ

109 силовых приёмов провели «Тампа» и «Флорида» в матче плей-офф НХЛ
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На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С минимальным разрывом в счёте — 3:2 — победу одержали хозяева льда.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5)     1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5)     2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4)     3:1 Ткачук (Экблад) – 57:55 (en)     3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 59:50 (6x4)    

В течение встречи команды провели 109 силовых приёмов на двоих. На счету «Тампы» — 55 хитов, а у «Флориды» — 54.

Одним из ярких моментов матча стал жёсткий силовой Владимира Тарасенко против лидера «Лайтнинг» Никиты Кучерова, а также хит Дмитрия Куликова на нападающем Майки Эйссимонте.

Теперь «Пантерз» ведут в счёте в серии — 1-0.

Напомним, «Тампа» зашла в плей-офф с шестого места, набрав в 82 встречах 98 очков. «Флорида» заняла третье место, заработав 110 очков.

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