109 силовых приёмов провели «Тампа» и «Флорида» в матче плей-офф НХЛ

На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С минимальным разрывом в счёте — 3:2 — победу одержали хозяева льда.

В течение встречи команды провели 109 силовых приёмов на двоих. На счету «Тампы» — 55 хитов, а у «Флориды» — 54.

Одним из ярких моментов матча стал жёсткий силовой Владимира Тарасенко против лидера «Лайтнинг» Никиты Кучерова, а также хит Дмитрия Куликова на нападающем Майки Эйссимонте.

Теперь «Пантерз» ведут в счёте в серии — 1-0.

Напомним, «Тампа» зашла в плей-офф с шестого места, набрав в 82 встречах 98 очков. «Флорида» заняла третье место, заработав 110 очков.