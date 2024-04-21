Купер: видели, как «Тампа» играла в плей-офф 10 лет? Мы справлялись с любой безысходностью

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз» со счётом 2:3.

«Вы видели, как мы играли в плей-офф последние 10 лет? Эти парни справились с любым чувством безысходности. И мы видим это иначе» — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Теперь «Лайтнинг» уступают в серии со счётом 1-0.

Следующий матч команды проведут 24 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 02:00 по московскому времени.

Напомним, «Тампа» зашла в плей-офф с шестого места, набрав в 82 встречах 98 очков. «Флорида» заняла третье место, заработав 110 очков.