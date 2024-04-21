«Никогда такого не видел! У всех есть хиты, у кого-то 10». Ткачук — о 109 силовых в матче

На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С минимальным разрывом в счёте — 3:2 — победу одержали хозяева льда.

В течение встречи команды провели 109 силовых приёмов на двоих. На счету «Тампы» — 55 хитов, а у «Флориды» — 54. На послематчевой пресс-конференции нападающий победителей Мэттью Ткачук прокомментировал такую жёсткую игру соперников.

«Мне кажется, я никогда такого не видел! Все сделали хиты, а кто-то 10», — приводит слова Ткачука Дэвид Дуорк в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

После сегодняшней победы «Пантерз» ведут в счёте в серии — 1-0.