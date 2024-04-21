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Тафгай «Рейнджерс» забил первый гол в серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном»

В данный момент на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США) проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев ледовой площадки.

Автором первой заброшенной шайбы серии стал нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе, известный своей жёсткой игрой и любовью к дракам. Ассистентами стали Джимми Веси и Баркли Гудро.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» попал в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.