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Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

«Это было великолепно. Отличная игра в плей-офф, отличные болельщики. Каждая игра – это важная игра. Каждая смена – это важная смена. Приятно начинать с победы», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В этой встрече Бобровский сделал 17 сейвов.

Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.

Следующий матч между «Флоридой» и «Тампой» состоится 24 апреля.

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