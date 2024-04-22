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Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой»

Бобровский прокомментировал победу «Флориды» в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5)     1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5)     2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4)     3:1 Ткачук (Экблад) – 57:55 (en)     3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 59:50 (6x4)    

«Это было великолепно. Отличная игра в плей-офф, отличные болельщики. Каждая игра – это важная игра. Каждая смена – это важная смена. Приятно начинать с победы», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

В этой встрече Бобровский сделал 17 сейвов.

Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.

Следующий матч между «Флоридой» и «Тампой» состоится 24 апреля.

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