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Главный тренер «Флориды» Пол Морис установил рекорд франшизы в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис установил рекорд франшизы в плей-офф НХЛ
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Минувшим вечером на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда.

Эта победа стала 14-й для главного тренера «Флориды» Пола Мориса во главе южан в матчах плей-офф, что является лучшим показателем в истории франшизы.

Напомним, 57-летний Морис возглавляет «пантер» с лета 2022 года. Также у него есть опыт работы в КХЛ, где в сезоне-2012/2013 тренировал магнитогорский «Металлург».

Второй матч серии между «Флоридой» и «Тампой» пройдёт там же в Санрайзе в ночь с 23 на 24 апреля.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5)     1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5)     2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4)     3:1 Ткачук (Экблад) – 57:55 (en)     3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 59:50 (6x4)    
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