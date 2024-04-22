Главный тренер «Флориды» Пол Морис установил рекорд франшизы в плей-офф НХЛ

Минувшим вечером на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 3:2 победу одержали хозяева льда.

Эта победа стала 14-й для главного тренера «Флориды» Пола Мориса во главе южан в матчах плей-офф, что является лучшим показателем в истории франшизы.

Напомним, 57-летний Морис возглавляет «пантер» с лета 2022 года. Также у него есть опыт работы в КХЛ, где в сезоне-2012/2013 тренировал магнитогорский «Металлург».

Второй матч серии между «Флоридой» и «Тампой» пройдёт там же в Санрайзе в ночь с 23 на 24 апреля.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).