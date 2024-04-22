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Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ

Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ
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На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С минимальным разрывом в счёте — 3:2 — победу одержали хозяева льда.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5)     1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5)     2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4)     3:1 Ткачук (Экблад) – 57:55 (en)     3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 59:50 (6x4)    

За 10 секунд до окончания третьего периода нападающий хозяев Стивен Стэмкос забросил шайбу и сократил разрыв в счёте — 3:2. Эффектную голевую передачу на свой счёт записал лидер «Тампы» российский форвард Никита Кучеров. Теперь на его счету 161 (53+108) очко в плей-офф.

Никита Кучеров Подробнее

Таким образом, россиянин вышел на чистое 22-е место по этому показателю, обойдя Горди Хоу, Майка Босси, Бобби Смита и Эла Макинниса. Следующей целью Кучерова является позиция Дени Потвена — 164 очка. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382.

Следующий матч пройдёт также в Санрайзе, начало 24 апреля в 2:30 мск.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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