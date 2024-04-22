Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ

На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С минимальным разрывом в счёте — 3:2 — победу одержали хозяева льда.
За 10 секунд до окончания третьего периода нападающий хозяев Стивен Стэмкос забросил шайбу и сократил разрыв в счёте — 3:2. Эффектную голевую передачу на свой счёт записал лидер «Тампы» российский форвард Никита Кучеров. Теперь на его счету 161 (53+108) очко в плей-офф.
Таким образом, россиянин вышел на чистое 22-е место по этому показателю, обойдя Горди Хоу, Майка Босси, Бобби Смита и Эла Макинниса. Следующей целью Кучерова является позиция Дени Потвена — 164 очка. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382.
Следующий матч пройдёт также в Санрайзе, начало 24 апреля в 2:30 мск.
Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: