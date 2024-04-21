Кучеров набрал первое очко в плей-офф НХЛ, отдав эффектный пас на Стэмкоса
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На стадионе «Амерант Банк Арена» (США) завершился первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». С минимальным разрывом в счёте — 3:2 — победу одержали хозяева льда.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 06:17 (5x5) 1:1 Хагель (Чирелли, Стэмкос) – 16:04 (5x5) 2:1 Вераге (Барков, Ткачук) – 40:58 (5x4) 3:1 Ткачук (Экблад) – 57:55 (en) 3:2 Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 59:50 (6x4)
За 10 секунд до окончания третьего периода нападающий хозяев Стивен Стэмкос забросил шайбу и сократил разрыв в счёте — 3:2. Эффектную голевую передачу на свой счёт записал лидер «Тампы», российский форвард Никита Кучеров.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Кучеров набрал первое очко в текущем плей-офф НХЛ.
Однако сравнять счёт его команде так и не удалось. «Флорида выиграла матч и повела в серии — 1-0.
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