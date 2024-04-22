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Андрей Назаров назвал главный залог успеха в финале Кубка Гагарина

Андрей Назаров назвал главный залог успеха в финале Кубка Гагарина
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Известный тренер Андрей Назаров назвал игру вратарей ключевой в финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом».

«В финале КХЛ постепенно начинает складываться картина. Главный залога успеха на таких стадиях – игра вратарей, что мы и наблюдаем. Именно она по большей части определяет итоговое положение дел. У кого вратарь сыграет надёжнее и хладнокровнее, тот и победит. Здорово, что хоккей на этом не закончится, так как впереди нас ждёт долгий розыгрыш Кубка Стэнли, который только стартовал. Так что плавно переключимся с одной лиги на другую и поболеем за российских звёзд в Северной Америке, которые будут зажигать и тащить свои команды вперёд», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Третий матч серии состоится сегодня, 22 апреля, в Ярославле и начнётся в 19:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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