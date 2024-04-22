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Нападающий Николай Коваленко поделился эмоциями от первого гола в АХЛ

Нападающий Николай Коваленко поделился эмоциями от первого гола в АХЛ
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Нападающий «Колорадо Иглз» Николай Коваленко прокомментировал свой первый гол в АХЛ. Россиянин стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи в победном матче с «Онтарио» (6:3). В 2018 году Коваленко был выбран на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде под общим 171-м номером.

«Спасибо моим партнёрам по звену, они вывели меня пасом на пустые ворота. Это был очень лёгкий гол для меня», — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.

Фото: «Колорадо Иглз»

За четыре матча в АХЛ на счету Коваленко 3 (1+2) очка.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ за «Торпедо» 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В плей-офф КХЛ форвард сыграл пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.

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