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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Пашков: «Локомотив» должен был выиграть второй матч, если бы не вмешательство судей

Пашков: «Локомотив» должен был выиграть второй матч, если бы не вмешательство судей
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Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил ход финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом», в которой после двух матчей лидируют магнитогорцы со счётом 2-0.

«По результату многие ждали, что преимущество будет у «Локомотива», команда выглядела посолиднее и посильнее. Но обстоятельства сложились так, что всё повернулось в другую сторону. Наверное, сказался тот факт, что «Металлург» был в тонусе, а «Локомотив» долго отдыхал. В первой игре «Магнитка» была посильнее, воспользовалась психологической разобранностью соперника и реализовала преимущество. Второй матч «Локомотив» должен был выиграть, если бы не вмешательство судей в результат», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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