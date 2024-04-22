Пашков: «Локомотив» должен был выиграть второй матч, если бы не вмешательство судей

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил ход финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом», в которой после двух матчей лидируют магнитогорцы со счётом 2-0.

«По результату многие ждали, что преимущество будет у «Локомотива», команда выглядела посолиднее и посильнее. Но обстоятельства сложились так, что всё повернулось в другую сторону. Наверное, сказался тот факт, что «Металлург» был в тонусе, а «Локомотив» долго отдыхал. В первой игре «Магнитка» была посильнее, воспользовалась психологической разобранностью соперника и реализовала преимущество. Второй матч «Локомотив» должен был выиграть, если бы не вмешательство судей в результат», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.