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Капризов: на буллитах я слабый, даже на тренировках не получается

Капризов: на буллитах я слабый, даже на тренировках не получается
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что у него не получается исполнять буллиты даже на тренировках.

— Овертайм или буллиты?

— Овертайм, потому что на буллитах я слабый.

— Это психологический момент?

— Да нет, мне кажется, у каждого есть фишки, я свои до сих пор не могу придумать. У меня с буллитами всю жизнь была проблема. Даже на тренировках не идут. Не знаю, почему не получается. Не моё, — сказал Капризов в выпуске на канале «Суперлига».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов провёл 75 матчей, в которых набрал 96 (46+50) очков. По итогам регулярного чемпионата он занял второе место среди российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб.

Напомним, «Миннесота» завершила сезон-2023/2024, так как не попала в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в Западной конференции. В 82 играх команда набрала 86 очков.

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