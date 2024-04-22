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«Я играю в финале, и мне весело». Главный тренер «Металлурга» — о шаге до чемпионства

«Я играю в финале, и мне весело». Главный тренер «Металлурга» — о шаге до чемпионства
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал о своём настрое.

— Вы впервые находитесь в шаге от Кубка Гагарина. Насколько для вас это тревожный момент?

— Тревожно мне было, когда я в Саратове работал. И из этой задницы вылезти было очень тревожно. А сейчас я играю в финале, и мне весело. Я не на расслабоне, но я уже повторял, что всегда был уверенным в себе человеком, но не самоуверенным. Хочется эту уверенность передать ребятам, чтобы они не думали о последнем шаге, а просто выходили и играли в хоккей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Магнитогорцы повели в серии со счётом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

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