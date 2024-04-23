34-летний экс-нападающий Якуб Ворачек завершил карьеру

Экс-игрок клубов НХЛ 34-летний Якуб Ворачек объявил о завершении карьеры.

«Было нетрудно принять, что всё закончилось. Я знал, что продолжить играть невозможно. А если что-то не работает, нет смысла переживать по этому поводу. Я не жалею себя, когда что-то идёт не так. Так оно и есть. Жизнь — это не только хоккей. Мне не на что жаловаться. Я отыграл 15 лет и провёл более 1000 матчей, я доволен. Пришло время заняться чем-то другим», — цитирует Ворачека CNN Prima News.

Экс-нападающий за свою заокеанскую карьеру играл за «Коламбус» и «Филадельфию». В лиге Ворачек провёл 1058 матчей, в которых забросил 223 шайбы и отдал 583 результативные передачи, набрав в общей сложности 806 очков при показателе полезности «-36».