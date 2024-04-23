Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал победу в третьем матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

— Ожидали, что будет 3-0 в серии?

— «Локомотив» — команда, с которой очень трудно играть. Надеялись, что выиграем оба матча дома. А в гостях если не надеяться на победу, то не надо и выходить. В следующем матче нужно забить на один гол больше, чем «Локомотив». Банально, но так и есть.

— Как реагируете на игру, даёте волю эмоциям?

— Переживаю, конечно. Но я, как и Андрей Владимирович Разин, сторонник того, чтобы не давать волю эмоциям. Во время игры внешне спокоен, но в душе переживаю. Сегодня так волновался, что аж вспотел весь.

— Как оцените игру Ильи Набокова?

— Думаю, это уже неактуальный вопрос. Какой смысл его оценивать, если вся лига, все журналисты только про это и пишут? — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.