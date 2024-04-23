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Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал победу в третьем матче с «Локомотивом»

Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал победу в третьем матче с «Локомотивом»
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал победу в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

— Ожидали, что будет 3-0 в серии?
— «Локомотив» — команда, с которой очень трудно играть. Надеялись, что выиграем оба матча дома. А в гостях если не надеяться на победу, то не надо и выходить. В следующем матче нужно забить на один гол больше, чем «Локомотив». Банально, но так и есть.

— Как реагируете на игру, даёте волю эмоциям?
— Переживаю, конечно. Но я, как и Андрей Владимирович Разин, сторонник того, чтобы не давать волю эмоциям. Во время игры внешне спокоен, но в душе переживаю. Сегодня так волновался, что аж вспотел весь.

— Как оцените игру Ильи Набокова?
— Думаю, это уже неактуальный вопрос. Какой смысл его оценивать, если вся лига, все журналисты только про это и пишут? — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 34:56 (5x5)     1:1 Иванов (Каюмов, Берёзкин) – 51:57 (5x5)     1:2 Петунин (Пресс) – 63:39 (5x5)    
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