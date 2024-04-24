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Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ

Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Пантерз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5)     2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4)     2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5)     2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4)    

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился голом, который стал для него первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Голевые передачи на свой счёт записали Сэм Беннетт и Оливер Экман-Ларссон.

Владимир Тарасенко Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Флорида» попала в плей-офф с третьего места, набрав в 82 матчах 110 очков. «Тампа» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, заработав 98 очков.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
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