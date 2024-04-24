Тарасенко забросил первую шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ

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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче — 2:0 в пользу «Пантерз».

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился голом, который стал для него первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Голевые передачи на свой счёт записали Сэм Беннетт и Оливер Экман-Ларссон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Флорида» попала в плей-офф с третьего места, набрав в 82 матчах 110 очков. «Тампа» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, заработав 98 очков.

Тарасенко впервые вышел на тренировку «Флориды»: