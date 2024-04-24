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Тарасенко стал 2-м по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков с менее 100 матчами

Тарасенко стал 2-м по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков с менее 100 матчами
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче ничейный — 2:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
2 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5)     2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4)     2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5)     2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4)    

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился голом, который стал для него первым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Таким образом, россиянин забросил уже 45-ю шайбу в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Среди действующих хоккеистов, сыгравших менее 100 игр, больше забросил только форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 48 голов. Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон также имеет в активе 45 шайб.

Напомним, «Флорида» попала в плей-офф с третьего места, набрав в 82 матчах 110 очков. «Тампа» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, заработав 98 очков.

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