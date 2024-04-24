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Флорида Пантерз – Тампа-Бэй Лайтнинг 3:2 в ОТ, как сыграли, победила Флорида, результат матча плей-офф НХЛ 24 апреля

Передача Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Флориду» во 2-м матче плей-офф НХЛ
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Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5)     2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4)     2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5)     2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4)     3:2 Вераге (Лунделль, Ткачук) – 62:59 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт (1+1), Картер Вераге (1+1) и российский форвард Владимир Тарасенко. Голевые передачи на счету Оливера Экман-Ларссона, Антона Лунделля и Мэттью Ткачука (0+2). За «Тампу» отличились Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Также голевыми пасами отличись Энтони Дюклер и Виктор Хедман (0+2).

На счету российского голкипера гостей Андрея Василевского 34 сейва. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 21 спасение.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз».

Напомним, «Флорида» попала в плей-офф с третьего места, набрав в 82 матчах 110 очков. «Тампа» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, заработав 98 очков.

Третий матч серии состоится 26 апреля в Тампе, начало — в 2:00 мск.

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