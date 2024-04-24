Овечкин «привёз» гол в ворота «Вашингтона», неуклюже сыграв в большинстве
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Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
В концовке второго периода хозяева смогли забросить в меньшинстве и сделать счёт 4:2 в свою пользу после ошибки российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, потерявшего шайбу в средней зоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного эпизода для россиянина:
Напомним, результативными действиями в этой встрече Овечкину отметиться не удалось.
«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч между этими командами пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5) 1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5) 2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4) 2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4) 3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4) 4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5) 4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)
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