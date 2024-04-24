Овечкин «привёз» гол в ворота «Вашингтона», неуклюже сыграв в большинстве

Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

В концовке второго периода хозяева смогли забросить в меньшинстве и сделать счёт 4:2 в свою пользу после ошибки российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, потерявшего шайбу в средней зоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео неудачного эпизода для россиянина:

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Напомним, результативными действиями в этой встрече Овечкину отметиться не удалось.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч между этими командами пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.