«Кошмарный сценарий. Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» против «Рейнджерс»

«Вашингтон» почти без шансов проиграл первый матч стартовой серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» — 1:4. Во втором периоде «столичные» пропустили сразу три гола за две минуты и фактически лишились шансов на спасение.

Тем не менее этот матч очень бурно обсуждали в Северной Америке. Журналисты высказали свои мнения о провале «Вашингтона», отличной игре «Рейнджерс», грязи, судейском скандале и неудачной игре Александра Овечкина. «Чемпионат» приводит самые интересные комментарии из североамериканской прессы.

«У Панарина появился фанат в лице одного из его коллег-спортсменов из Нью-Йорка»

Журналистка New York Post Молли Уокер оценила вклад в успех «Рейнджерс» молодого тафгая Мэтта Ремпе, который неожиданно вышел на первый план в матче с «Кэпс».

«Мэдисон-Сквер-Гарден» испытывал ощутимую скованность до того, как культовый герой «Рейнджерс» Мэтт Ремпе сделал то, что у него получается лучше всего.

Крупный нападающий, чьё появление в составе в плей-офф многие подвергали сомнению, вернул самую известную арену в мире к должному для плей-офф уровню децибел, когда забил первый гол «Рейнджерс» на пути к их победе со счётом 4:1.

Это был гол, который говорил: здесь моё место. Он послужил катализатором для решающего второго периода с тремя голами. Он дал толчок развитию успеха «синерубашечников».

Это не было отклонением от нормы в короткой, но насыщенной событиями карьере Ремпе в НХЛ, поскольку его имя стало нарицательным в хоккейном мире благодаря высокому росту игрока, синякам на кулаках и непримиримому характеру.

Нет никаких сомнений, что 21-летний новичок играет уникальную и нишевую роль в те ограниченные минуты, которые получает под руководством Питера Лавиолетта, но влияние, которое Ремпе смог оказать, несмотря на такие обстоятельства, является причиной того, что главный тренер «Рейнджерс» поставил его в состав на этот матч», — написала Уокер.

Журналист The Athletic Питер Бауф отметил удачный старт плей-офф для Артемия Панарина.

«Накануне плей-офф Панарин подчеркнул: «Всё важное — в плей-офф». Его 120 очков в регулярном чемпионате значили бы гораздо меньше, если бы он не смог показать себя в самых важных матчах года.

Панарин испытывал проблемы в прошлом плей-офф, сделав всего две передачи и не забив ни одного гола в проигранной семиматчевой серии с «Нью-Джерси Дэвилз». В этом году он начал гораздо лучше. После того как хит Алекси Лафреньера привёл к потере «Кэпиталз», Винсент Трочек отдал пас Панарину, и нападающий положил шайбу в ворота Линдгрена, забив первый гол в плей-офф с 2022 года.

Артемий Панарин в матче с «Вашингтоном» Фото: AP/TASS

Артемий создал ещё пару голевых моментов. Линдгрен отразил несколько бросков ловушкой, но при игре в большинстве катание Панарина в какой-то момент привело к падению защитника «Кэпиталз». У него также появился фанат как минимум в лице одного из его коллег-спортсменов из Нью-Йорка. По словам Криса Киршнера из The Athletic, Хуан Сото (известный бейсболист. — Прим. «Чемпионата») покинул стадион «Янки» в джерси Панарина», — написал Бауф.

Журналистка The Washington Post Бейли Джонсон отметила слабую игру «Вашингтона» в атаке.

«В «Вашингтоне» знают: чтобы сохранить шансы, им нельзя отпускать соперника. Они являются очевидными аутсайдерами в серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс», и их главная надежда, то, что нужно сделать, чтобы справиться с разочарованием, — это избежать дефицита в несколько голов. Если им придётся догонять соперника, у них будут проблемы.

Игра в нападении была ахиллесовой пятой «Вашингтона» на протяжении большей части регулярного чемпионата. Эта проблема сохранилась и в первой встрече плей-офф. Главный тренер Спенсер Карбери несколькими днями ранее заявил, что его команде нужно забивать больше шайб. Он чувствовал, что менее 20 бросков за матч в этой серии будет недостаточно», — заключила Джонсон.

«У меня были низкие ожидания, но чёрт. Это было жалко»

Журналист Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт поделился эмоциями после поражения «Кэпиталз», а также высказался о судействе в этой встрече.

«Скажем так, «Вашингтон» не приложил все усилия, чтобы проявить себя с лучшей стороны в начале серии с «Рейнджерс».

Ещё до третьего гола на «Мэдисон Сквер Гарден» уже скандировали «Чарли! Чарли!» в адрес Чарли Линдгрена. Кошмарный сценарий того, как я хотел, чтобы началась эта серия.

Моё представление о шансах «Вашингтона» в этой серии зависело от того, удастся ли игрокам не хватать штрафы. В первом периоде они трижды удалились. Я позволю вам наехать на эти удаления в комментариях, но эффект от них останется.

Матч «Рейнджерс» и «Вашингтона» Фото: AP/TASS

Я был сбит с толку судейством. Посмотрев матч «Брюинз» и «Лифс», я подумал, что понял основу того, что можно было бы назвать нарушением в этом плей-офф (то есть крупный фол), но воскресный матч был полной противоположностью. Больше половины первого периода команды отыграли в спецбригадах.

На мой взгляд, проблема этих «Кэпс» всегда была в их атакующей слабости. Уступая в два гола в третьем периоде при высоких ставках, они всё равно нанесли первый бросок в створ лишь на 12-й минуте. Когда он наконец случился, то был нанесён с расстояния в 25 метров.

Я ради этого отрастил усы?

У меня были низкие ожидания, но чёрт. Это было жалко. Они едва могли даже жестом указать на вражеские ворота. Неорганизованные, обескураженные, подавленные. Сумбурный хоккей. «Вашингтону» нужно собраться с силами до вторника», — написал Хассетт.

Журналист Lohud Альберт Бейнбридж IV и вовсе указал на то, что игроки «Кэпиталз» пытались провоцировать хоккеистов «Рейнджерс».

«Кэпиталз» знали, что у них должен быть план на игру, согласно которому они будут агрессорами на выезде против обладателей Президентского кубка.

Спойлер: не сработало.

Любимца болельщиков Мэтта Ремпе, забившего первый гол в матче, преследовал защитник «Кэпиталз» Дилан Макилрат, но тот не поддался на провокацию, несмотря на то что, как известно, регулярно сбрасывал перчатки — с самого начала карьеры в НХЛ.

Сразу после второго периода, как только прозвучала сирена, защитник «Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк попытался залезть под кожу почти всем игрокам «Рейнджерс», но, как и в течение всего матча, безуспешно.

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, который в прошлые годы был занозой для «Рейнджерс», провёл мощный силовой приём против Мики Зибанеджада и досрочно покинул игру, получив 10-минутный штраф за нарушение правил на последней минуте встречи.

Хотя Ремпе забил только во второй раз за свою молодую карьеру, это показало, что крупный силовой нападающий готов сделать всё необходимое — сбрасывает ли он краги, когда это необходимо, или вообще провоцирует соперников своей силовой игрой — для того чтобы «Рейнджерс» добились успеха в этом плей-офф», — написал Бейнбридж.

«Кэпс» не могут развернуться и просто дать себя уничтожить»

Журналист The Washington Post Барри Сврлуга поделился мнением о слабостях «Вашингтона» и о том, как столичной команде надо сыграть, чтобы сохранить шансы на выход во второй раунд.

«У этих «Кэпиталз» есть предел ошибки, но он тонок, как лезвие бритвы.

Не прошло и пяти минут после начала второго периода на шумном «Мэдисон Сквер Гарден», как «Рейнджерс» в мгновение ока забили свой второй гол, а защитник «Вашингтона» Винсент Иорио распластался вдоль борта, схватившись за плечо и лёжа на льду. Разгневанные «столичные» выразили протест. Чтобы выиграть серию плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, им понадобятся один-два аргумента, чтобы удача им благоволила. Но в этот раз аргумент не сработал.

Это многое говорит о серии и о пределе ошибки, с которым имеют дело «Кэпиталз». Быстрые голы позволили «Рейнджерс» одержать победу со счётом 4:1 в первом матче. Возможно, «Кэпс» не слишком много ошибались в ходе всей игры, чтобы уступать в серии. Но такова реальность: если «Вашингтон» редко забивает три гола за встречу — а последний месяц их регулярного чемпионата или больше говорит об этом — они не могут позволить себе пропустить три гола за две с лишним минуты и рассчитывать, что переживут этот день, а уж тем более всю серию.

Тем не менее воскресный матч — своего рода сценарий для этой серии, и «Кэпс» придётся играть почти идеально — читай: никаких валяний на льду, подобных описанному выше, и, возможно, выжимание максимума из игры в большинстве — чтобы продлить эту серию до следующей недели. В ходе сезона практически не существует статистической категории, в которой «Кэпиталз» имели бы преимущество.

Хендрикс Лапьер Фото: WashingtonCaps.com

Что это за команда, видно из статистики.

Скажите остальной части лиги, что «Рейнджерс» обыграли «Кэпс» со счётом 4:1 в первой встрече, и ответом будет пожимание плечами: «Да, звучит примерно так, как и должно».

Таким образом, в некотором плане в этой серии есть элемент лёгких денег. «Кэпс» не могут развернуться и просто дать себя уничтожить, потому что это не даст шести хоккеистам в их составе, ещё не игравшим в плей-офф до воскресного матча, такого опыта, который им нужен, на который они смогли бы опираться. Но если они будут конкурентоспособны, серия может стать весёлой — с небольшим акцентом на мысли «почему не мы?» в каждом их начинании», — написал Сврлуга.

Журналист Russian Machine Never Breaks Крис Серулло отметил слабую игру лидера «Кэпс» Александра Овечкина.

«Алекс Овечкин не нанёс ни одного броска в створ. Всего лишь в четвёртый раз в карьере Ови не удалось попасть по воротам в матче плей-офф.

«Кэпиталз» проиграли все четыре встречи, а Овечкин не смог нанести ни броска. Из трёх предыдущих серий, в которых это случалось, «Вашингтон» выиграл одну, оставив позади «Питтсбург» в 2018 году. Тогда Евгений Кузнецов забил гол в овертайме шестого матча, отправив «столичных» в финал Восточной конференции впервые за всю овечкинскую эпоху.

Овечкин сделал семь попыток броска по воротам Игоря Шестёркина, но большинство из них было заблокировано защитниками «Рейнджерс». Четыре попытки пришлись на игру в большинстве, где он получил 7.54 игрового времени. «Кэпиталз» не смогли реализовать ни одной из своих четырёх попыток в большинстве», — написал Серулло.