У «Вашингтона» 2-12 в выездных матчах плей-офф после победы в Кубке Стэнли

Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Таким образом, «столичные» проиграли два первых матча серии, в которой счёт стал 2-0 в пользу «синерубашечников». Это поражение стало для «Вашингтона» уже 12-м на выезде в матчах плей-офф после того, как в 2018 году он завоевал Кубок Стэнли. При этом победить «Кэпиталз» удалось лишь дважды.

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).