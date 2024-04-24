У «Вашингтона» 2-12 в выездных матчах плей-офф после победы в Кубке Стэнли

Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
Таким образом, «столичные» проиграли два первых матча серии, в которой счёт стал 2-0 в пользу «синерубашечников». Это поражение стало для «Вашингтона» уже 12-м на выезде в матчах плей-офф после того, как в 2018 году он завоевал Кубок Стэнли. При этом победить «Кэпиталз» удалось лишь дважды.
Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).
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