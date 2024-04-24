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У «Вашингтона» 2-12 в выездных матчах плей-офф после победы в Кубке Стэнли

У «Вашингтона» 2-12 в выездных матчах плей-офф после победы в Кубке Стэнли
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Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Таким образом, «столичные» проиграли два первых матча серии, в которой счёт стал 2-0 в пользу «синерубашечников». Это поражение стало для «Вашингтона» уже 12-м на выезде в матчах плей-офф после того, как в 2018 году он завоевал Кубок Стэнли. При этом победить «Кэпиталз» удалось лишь дважды.

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5)     1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4)     2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4)     3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5)     4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)    
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