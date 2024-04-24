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Бобровский совершил сумасшедший сейв стоя спиной к шайбе во втором матче серии с «Тампой»

Бобровский совершил сумасшедший сейв стоя спиной к шайбе во втором матче серии с «Тампой»
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В эти минуты в Санрайзе (США) проходит второй матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент идёт первый овертайм, счёт в матче 2:2.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5)     2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4)     2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5)     2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4)     3:2 Вераге (Лунделль, Ткачук) – 62:59 (5x5)    

В одном из моментов второго периода российский голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил невероятный сейв, находясь в положении лицом к воротам, не позволив забросить защитнику гостей Мэтту Дамбе.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео фантастической игры россиянина:

ВИДЕО

Напомним, на данный момент «Флорида» ведёт в серии 1-0. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 25 на 26 апреля в Тампе.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

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