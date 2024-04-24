Бобровский совершил сумасшедший сейв стоя спиной к шайбе во втором матче серии с «Тампой»

В эти минуты в Санрайзе (США) проходит второй матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На данный момент идёт первый овертайм, счёт в матче 2:2.
В одном из моментов второго периода российский голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил невероятный сейв, находясь в положении лицом к воротам, не позволив забросить защитнику гостей Мэтту Дамбе.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео фантастической игры россиянина:
Напомним, на данный момент «Флорида» ведёт в серии 1-0. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 25 на 26 апреля в Тампе.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).
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