Карбери: «Вашингтон» допустил ошибки, которые не должен совершать в это время года
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4).
«В общем и целом, мы были намного лучше, чем в первой игре. Мы допустили четыре или пять ошибок, возможно даже немного больше, которые ты не должен допускать в это время года. Обидно, потому что парни стараются и хотят всё делать правильно», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, «столичные» проиграли два первых матча серии, в которой счёт стал 2-0 в пользу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5) 1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5) 2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4) 2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4) 3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4) 4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5) 4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)
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