Карбери: «Вашингтон» допустил ошибки, которые не должен совершать в это время года

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4).

«В общем и целом, мы были намного лучше, чем в первой игре. Мы допустили четыре или пять ошибок, возможно даже немного больше, которые ты не должен допускать в это время года. Обидно, потому что парни стараются и хотят всё делать правильно», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

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Таким образом, «столичные» проиграли два первых матча серии, в которой счёт стал 2-0 в пользу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.