Овечкин прокомментировал свою ошибку, приведшую к победному голу «Рейнджерс»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою ошибку во втором периоде сегодняшнего второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4), после которой его команда пропустила в большинстве. Эта шайба оказалась в итоге победной для «синерубашечников».
«Да, там был какой-то странный отскок и Зибанежад сыграл клюшкой по клюшке. Как я уже сказал, удачный (для «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата») отскок, но я должен играть надёжнее, особенно в таких моментах», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, результативными действиями Овечкину в этом матче отметиться не удалось.
Таким образом, «столичные» проиграли два первых матча серии, в которой счёт стал 2-0 в пользу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.
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